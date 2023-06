Aliado de Braga, empresário Jesus Alves é nomeado para nova secretaria municipal de habitação em Manaus

O prefeito David Almeida nomeou nesta sexta-feira (2) o empresário Jesus Alves, do MDB, como titular da nova Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), recém-criada pela Prefeitura de Manaus. A nomeação saiu hoje no Diário Oficial do Município (DOM).

Jesus Alves é aliado de primeira ordem dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD). Ele foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2022 e ficou próximo da vaga atingindo 33.487 votos e perdeu o lugar para Cristiano Dângelo por pouco mais de 3 mil votos.

A Prefeitura de Manaus está fortalecendo suas políticas voltadas às áreas de habitação, assuntos fundiários e de defesa dos direitos do consumidor. Na última segunda-feira, 29/5, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou projetos do Executivo municipal que criam a Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) e o Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor.

O projeto 290/2023, que cria a Secretaria de Habitação, visa ampliar os serviços de tão importante pasta, que estava vinculada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), funcionando como uma vice-presidência dentro da autarquia.

A estruturação administrativa é uma prioridade da gestão David Almeida para aprimorar e expandir a política habitacional municipal e fundiária, em cooperação com Governo do Estado e Governo Federal. A Semhaf ficará responsável pela implementação de programas de habitação social na capital, além de passar a fazer a gestão do patrimônio fundiário municipal não edificado e da regularização fundiária de núcleos urbanos informais consolidados.

A nova pasta vai elaborar e administrar as estratégias de intervenção urbana para desenvolver programas habitacionais e reduzir o déficit na capital, passando a gerir o Fundo Municipal de Habitação.

Redação AM POST*