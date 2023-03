Aliado de Braga, Prefeito de Eirunepé Raylan Barroso é alvo de Operação da PF

Redação AM POST*

O prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso de Alencar (União Brasil), que é aliado do senador do Amazonas Eduardo Braga (MDB) a quem apoiou nas eleições 2022, foi surpreendido nesta nesta quinta-feira (2/3) com mandado de busca e apreensão de documentos durante deflagração da “Operação Cama de Gato”, da Polícia Federal, que investiga um grupo criminoso ligado ao mandatário.

De acordo com a PF, a organização criminosa atua praticando crimes de fraude à licitação, desvio de recursos, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no município. A estimativa é que os desvios estejam ocorrendo desde o ano de 2020. O prejuízo ao município ultrapassa R$ 10 milhões em contratações fraudadas.

Ainda segundo a PF, a investigação teve início em abril de 2021 no município é comandado pelo prefeito Raylan Barroso. As fraudes ocorreram durante e após o período da pandemia do COVID 19. As contratações eram, em sua grande maioria, realizadas por meio de dispensa de licitação. Em apenas um dos contratos, foi verificado que a prefeitura de Eirunepé pagou por 150 mil máscaras de proteção mais do que o dobro do valor cobrado em todo o estado do Amazonas. Além disso o quantitativo adquirido equivale a cinco vezes o contingente populacional da cidade.

Em nota, divulgada nas redes sociais, a prefeitura da cidade disse que Raylan Barroso está buscando ainda informações sobre a ação da PF. “O Prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, assim que tiver acesso as peças do procedimento do qual emanou o mandado de busca e apreensão de documentos irá se pronunciar. Colabora-se assim com o trabalho da Justiça e da Polícia, com a máxima transparência e auxílio, veiculações outras tratam-se de fake news”, diz comunicado.

Amizade com o senador

Nas eleições de 2022, Raylan Barroso confirmou seu apoio a Eduardo Braga, derrotado nas urnas em uma carta aberta. “Declaro o meu total apoio ao nobre amigo“, disse Barroso, à época. Nas redes sociais, o prefeito também divulgou imagens e vídeos com o então candidato ao Governo do Amazonas. Braga não venceu o pleito, ficando em 2º lugar, com quase 800 mil votos válidos.

Em 2021, Braga viralizou nas redes sociais com foto em que aparece com um tambaqui gigante e diz que convidaria toda a família para a refeição em sua casa. “Hoje é o grande dia de assar aquele tambaqui!!!”, escreveu Braga na postagem.

O peixe de 44,5 kg foi presente dado ao senador pelo prefeito do município de Eirunepé, Raylan Barroso (DEM) , conforme escreveu Eduardo Braga na postagem anterior; Raylan também compareceu ao “evento”.

Nos comentários, internautas não perdoaram e dispararam críticas contra o senador. Entre elas, um seguidor disse: “Esse dá para alimentar todos os senadores da CPI.” Braga é membro da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

Outra internauta disse que um pobre jamais conseguiria comer um peixe tão grande. “Vamos todos almoçar na casa do senador domingo, porque um pobre aqui em Manaus não come um desse tamanho nunca”.

Já um outro seguidor questionou sobre a BR-319 e afirmou que o senador deveria era estar trabalhando e não passeando. “Queremos saber é da BR-319, que vocês só enrolam e nunca sai, vc deveria era estar trabalhando e não passeando, mas estamos de olho!! Vc não volta mais”, criticou.

