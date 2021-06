Aliado de Eduardo Braga, deputado Fausto Jr será ouvido na CPI da Covid nesta terça (29)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Está confirmada para terça-feira (29/06), às 9h, a participação do deputado estadual Fausto Jr. (MDB) na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid do Senado. O parlamentar, que é aliado do senador Eduardo Braga (MDB), foi o relator da CPI da Saúde, na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM).

Fausto foi convidado a pedido do senador Marcos Rogério (DEM-RO), que busca informações sobre fraudes no combate ao novo coronavírus em vários estados do País. Ele adiantou que vai contribuir com a investigação dos senadores.

Como o presidente regional de seu partido, o senador Eduardo Braga, faz parte da CPI, Fausto deve ser defendido por ele e pelos senadores bolsonaristas, mas é quase certo que terá conflitos com Omar e com os parlamentares independentes. Conforme informações de bastidores um forte conflito que está ocorrendo entre ele e o senador Omar Aziz (PSD).

O deputado amazonense confirmou que levará ao Senado o relatório final da CPI da Saúde. É o mesmo documento que foi entregue ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e aos tribunais de Contas do Amazonas e da União. “São 250 paginas que apontam nomes com suspeita de envolvimento no desvio de recursos públicos na Saúde”, disse.

Fausto garantiu que vai contribuir com a investigação dos senadores. Para isso, vai explicar os detalhes descobertos pela CPI da Saúde da Aleam. “Já contribuí com o Amazonas. Agora chegou a vez de contribuir com o Brasil”, afirmou.

A CPI da Saúde do Amazonas começou as investigações em 26 de maio de 2020 e concluiu os trabalhos dia 29 de setembro. Foram analisados mais de 10 mil páginas de documentos e contratos firmados pela Secretaria de Saúde entre os anos de 2011 a 2020.