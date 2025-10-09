A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Aliado político: Zanin desengaveta ação para salvar o governo Lula após Câmara enterrar a ‘MP da Taxação’

Nos bastidores, parlamentares da oposição afirmam que o governo tenta “judicializar o que perdeu no Congresso”.

Por Natan AMPOST

09/10/2025 às 14:43

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (9) que será julgado no plenário virtual, a partir de 17 de outubro, o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) que contesta a constitucionalidade da prorrogação da desoneração da folha de pagamento, aprovada pelo Congresso Nacional no fim de 2023.

PUBLICIDADE

A ação havia sido protocolada pela AGU em abril de 2024, mas permanecia parada. Com a decisão de Zanin, o processo volta ao centro do debate político e econômico em um momento de crise entre o Planalto e o Legislativo, especialmente após o governo sofrer nova derrota na Câmara dos Deputados com a queda da Medida Provisória (MP) 1303/2025, que previa a taxação de fundos de investimento e apostas esportivas.

De acordo com a AGU, a prorrogação da desoneração representa uma renúncia fiscal de R$ 20,23 bilhões, valor semelhante ao que o governo deixará de arrecadar com a caducidade da MP. A coincidência numérica reacendeu críticas da oposição, que vê na decisão do STF uma tentativa de socorrer o governo Lula após a perda de receita causada pela rejeição da medida.

A desoneração da folha permite que empresas de 17 setores da economia — entre eles o de transporte, construção civil, tecnologia da informação e têxtil — substituam a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por uma alíquota sobre o faturamento, reduzindo custos trabalhistas. O Congresso prorrogou o benefício até 2027, mas o Planalto contestou a decisão, alegando impacto fiscal e falta de previsão orçamentária.

PUBLICIDADE

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

Zanin já havia suspendido a lei em uma decisão liminar anterior, referendada posteriormente pelo plenário. Após críticas do Congresso e pressão de setores empresariais, o governo editou uma medida provisória para tentar negociar novas regras, mas as tratativas fracassaram. O ministro também promoveu audiências de conciliação entre o Executivo e o Legislativo, sem que houvesse um consenso sobre o tema.

A volta do caso ao plenário do STF ocorre em um contexto político delicado para o governo Lula . A MP 1303, que caducou nesta quarta-feira (8), era uma das principais apostas da equipe econômica para recompor receitas e reduzir o déficit público. O texto previa a tributação de fundos exclusivos, ativos virtuais e operações de investidores estrangeiros, com expectativa de arrecadar R$ 20,8 bilhões e cortar R$ 10 bilhões em despesas.

Nos bastidores, parlamentares da oposição afirmam que o governo tenta “judicializar o que perdeu no Congresso”, enquanto aliados defendem que o STF precisa garantir a responsabilidade fiscal e o equilíbrio entre os poderes.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Polícia

Piratas ateiam fogo em embarcação com mais de 700 litros de combustível; veja vídeo

Carga de gasolina e diesel eleva risco de megaexplosão.

há 2 minutos

Amazonas

Prefeito Régis Nazaré gasta mais de meio milhão de reais com exames oftalmológicos e óculos de grau em Anori

O contrato tem vigência de 12 meses.

há 16 minutos

Mundo

Líder do Hamas, Khalil al-Hayya confirma fim da guerra com Israel na Faixa de Gaza

O cessar-fogo, de acordo com o líder do Hamas, inclui também um acordo de troca de prisioneiros.

há 27 minutos

Amazonas

UEA promove Encontro de Coordenadores de Cursos de Graduação com foco em integração e planejamento

Evento reúne representantes da capital e do interior para fortalecer a gestão e o ensino na universidade.

há 2 horas

Manaus

Câmara Municipal de Manaus lamenta falecimento de Maria Diamantina, tia do vereador Marcelo Serafim

Maria Diamantina era tia do vereador Marcelo Serafim (PSB) e irmã do ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa.

há 2 horas