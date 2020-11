Alvo de operação da PF, deputado Saullo Vianna promete colaborar com investigação

Redação AM POST

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) disse na manhã desta segunda-feira (23), que vai colaborar no trabalho de investigação sobre as denúncias sobre fraudes nas licitações em 2017, no município de Presidente Figueiredo (distante a 108 quilômetros de Manaus).

O parlamentar é um dos acusados da operação “Ponto de Parada”, da Polícia Federal (PF). Ele é suspeito de participar de esquema de fraude licitatória para contratação de transporte escolar na cidade.

Saullo Vianna argumentou que, no seu mandato, tem trabalhado na fiscalização de onde está sendo aplicado os recursos públicos.

“Meu trabalho como parlamentar desde 2019, quando assumi o cargo, inclusive, é fiscalizar a aplicação de recursos públicos e sou muito cioso com essa função”, argumentou o deputado. ⠀

Ele prometeu agir com transparência e reiterou ajudar nas investigações que envolvem seu nome.

“Vou procurar me inteirar dos autos para entender o envolvimento do meu nome nessa acusação para que eu transmita as informações necessárias e de forma transparente, como sempre faço, para a sociedade”, disse. ⠀