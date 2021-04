Amazonas está incluído no leilão de telefonia e internet programado pelo governo, explica deputado Pablo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Todos os 62 municípios do Amazonas, com destaque para as pequenas comunidades onde vivem mais de 600 pessoas, receberão antenas de telefonia e internet para melhorar a comunicação e troca de dados.

A instalação de mais antenas no Amazonas, dessa vez atingindo localidades que não dispõem do serviço de telefonia e internet, será feita após o leilão de Tecnologia Telefônica, programado pelo Ministério das Comunicações.

As informações são do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que hoje (28-abr) teve reunião com o deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL-AM).

Segundo o ministro, o leilão está programado para julho deste ano e prevê a modernização e ampliação dos serviços de telefonia e internet para todo Brasil, com destaque para a região Amazônica.

A previsão é que as novas antenas comecem a ser instaladas até o final do ano.

No encontro com o ministro, o deputado Pablo entregou um documento que pede mais atenção do governo Federal para o Amazonas, que sofre com a baixa qualidade da telefonia móvel e de dados.

O parlamentar ressaltou que por causa da pandemia, milhares de estudantes estão participando de aulas pela internet. O problema, segundo o deputado, é a péssima qualidade do serviço de dados oferecido pelas empresas de telefonia.

Pablo frisou que, no Amazonas, os estudantes têm mais problemas que os demais jovens e crianças do País. “No Amazonas, temos o problema das falhas no serviço de internet. Outro problema é que muitos estudantes não têm aparelho celular ou computador para receber as aulas”, destacou Pablo.

No documento entregue ao ministro, Pablo solicita que no próximo pregão organizado pelo governo sejam incluídas comunidades rurais e ribeirinhas que, até hoje, sofrem com a falta de telefonia.

É o caso dos distritos de Novo Remanso e Vila Lindoia, em Itacoatiara; distrito de Itapeaçu, em Urucurituba; distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, além de comunidades em Manaus, Tabatinga, Santo Antônio do Içá e Benjamin Constant.

Pablo mostrou um relatório feito pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel (Conexis), que a aponta a região norte como a que possui o menor número de antenas de telefonia em comparação ao número de habitantes.

“Temos que corrigir o problema. As pessoas têm o direito a receber serviços de telefonia e internet com ótima qualidade”, completou Pablo.