Amazonino é confirmado pré-candidato ao Governo do Amazonas pelo União Brasil

Redação AM POST

A convenção nacional do DEM e do PSL que oficializou a fusão entre os dois partidos e elegeu a nova executiva nacional também confirmou o nome do ex-governador Amazonino Mendes como pré-candidato do União Brasil ao Governo do Amazonas pelo primeiro-vice-presidente do partido, Antônio Rueda. O objetivo do partido é eleger 12 governadores e manter a maior bancada no Congresso. Antônio Rueda também confirmou as filiações do vereador Amom Mandel e do ex-deputado federal e ex-secretário de Educação, Humberto Michiles.

“O União Brasil será gigante também no Amazonas e com apoio de um partido forte nacionalmente vamos construir as bases para a transformação econômica e social do nosso Estado, e levar esperança ao nosso povo, principalmente dos bairros e do interior, que foram os que mais sofreram por conta de um governo desastroso”, disse Amazonino ao confirmar sua filiação ao novo partido.

Amazonino revelou que o plano do União Brasil para o Amazonas é eleger três deputados federais, uma grande bancada de deputados estaduais, além do senador e governador.

A prioridade imediata, segundo Amazonino, será instalar os diretórios municipais em todos os 62 municípios amazonenses, atraindo para o partido lideranças locais. Amazonino disse que não ficará na presidência do diretório estadual, mas ficará no comando para que o partido seja tão forte no Amazonas quando nacionalmente.

O União Brasil nasce com 82 deputados federais, oito senadores e quatro governadores. É o maior partido do país, com o maior volume de recursos do fundo eleitoral e com o maior tempo de propaganda eleitoral entre todos os partidos.