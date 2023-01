Amazonino Mendes continua internado com pneumonia e sem previsão de alta no Hospital Sírio Libanês em São Paulo

Redação AM POST*

O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), de 83 anos, continua internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e sem previsão para ter alta médica, porém o estado de saúde está estável, conforme informou a assessoria do político.

Continua depois da Publicidade

No dia 29 de dezembro o político deu entrada na unidade de saúde. É a segunda vez que Amazonino é internado em menos de 2 meses, quando precisou ser levado no dia 23 de novembro do ano passado para tratar de uma crise de diverticulite (uma inflação no intestino grosso) e uma pneumonia.

Ele foi levado a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas melhorou, foi transferido para um quarto e teve alta no dia 6 de dezembro.