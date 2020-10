Amazonino pretende construir mais escolas de tempo integral em Manaus

O candidato a prefeito pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, anunciou que, se for eleito, pretende construir mais escolas de tempo integral em Manaus. Ele disse, em entrevista ao vivo à TV Norte, nesta quarta-feira (14/10), que o ensino em dois turnos, com alimentação garantida aos alunos e inclusão do esporte na grade escolar, é eficaz, sobretudo, para mães e pais que precisam trabalhar e não têm como deixar os filhos em casa, em segurança.

Em sua gestão como governador, foram implantadas as primeiras escolas de tempo integral do estado – Petrônio Portela e Marcantônio Vilaça. “A criança chega cedo na escola e só sai no final do dia. Naquele ambiente, faz a refeição, brinca, estuda e pratica esportes. É isso que a gente vai fazer na Prefeitura: muita escola de tempo integral”, afirmou o ex-governador.

Continua depois da Publicidade

A educação, Amazonino tem dito em todas as entrevistas, é uma área pela qual tem verdadeira paixão. Em suas gestões, foram construídas centenas de escolas no Amazonas e, como governador, um dos marcos importantes é a criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

No Plano de Governo para a Prefeitura, ele promete mais uma inovação: a criação do Programa Bolsa Infantil, ampliando o atendimento em creche para as famílias em vulnerabilidade social. “É preciso pensar na mãezinha que necessita de apoio e muitas vezes não tem chance de deixar seus filhos com uma secretária do lar, tampouco pode deixá-los sozinhos em casa”, disse o candidato.

No Plano de Governo de Amazonino está previsto, também, capacitação para professores e gestores em técnicas de educação à distância e dotar as escolas de equipamentos tecnológicos.

Continua depois da Publicidade

Na última administração como prefeito, Amazonino disponibilizou notebooks para diretores e docentes, e computadores para os alunos. Também criou o Programa Bolsa Universidade, possibilitando o acesso de estudantes de famílias de baixa renda a faculdades particulares.

* Com informações da Assessoria de Imprensa