Amazonino tem sangramento na próstata e é levado para o Hospital Sírio Libanês em São Paulo

O candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), teve um sangramento na próstata e precisou ser levado às pressas para o hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no início desta semana. O comando de campanha dele tem tentado filtrar as informações para não deixar que o estado de saúde dele interfira na decisão dos eleitores na hora do voto, mas há preocupação com o atual cenário.

De acordo com fontes, Amazonino amanheceu nesta quinta-feira, 18/07, apresentando melhora, após o sangramento ser estancado. A expectativa é de que ele tenha alta ainda nesta semana, mas ainda não se sabe como será o restante da campanha, até por conta das viagens ao interior do Estado.

A reportagem tentou contato com o coordenador de campanha do político, o jornalista Paulo Castro, para mais informações do caso mas até o fechamento desta matéria não obteve reposta.

Vice

Também preocupa o fato de Beto Michiles, o candidato a vice, passar a ser o principal nome da chapa nesta eleição e com chances de assumir o posto de governador, em uma impossibilidade de Amazonino Mendes.

Isso por, além de ser pouco conhecido do eleitorado, também já foi envolvido em uma série de denúncias. Uma delas é a Operação Navalha, da Polícia Federal, de 2007, que mostrou que Michiles tinha ligação com um lobista da empreiteira Gautama, Zuleido Veras, acusado de liderar o esquema de pagamento de propinas para autoridades públicas.

Michiles também fez parte do mandato de Arthur Virgílio Neto (PSDB) em 2013, mas acabou saindo após uma série de denúncias envolvendo a Além disso, ele é citado em 11 processos na Justiça do Brasil.