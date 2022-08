Amazonino vai faltar ao primeiro debate eleitoral promovido pela TV Band em Manaus

Patryck Vieira – Redação AM POST

O primeiro debate da corrida eleitoral será transmitido na TV aberta pelo canal Band no domingo (07), porém, há candidato se ausentando das telas, que é o caso de Amazonino Mendes (Cidadania), que declinou o convite da emissora.

Segundo pesquisas de intenção de votos, Amazonino, que já ocupou o cargo de governador por quatro mandatos, aparece como segundo colocado, atrás do candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil).

Vale lembrar que em diversos vídeo da internet o ex-governador Amazonino Mendes) aparece com dificuldades para se locomover. A equipe de comunicação tentou por diversas vezes mostrar que o candidato está bem e apto para as eleições.

Além de Amazonino, foram convidados para participar do debate da TV BAND: Carol Braz (PDT), Eduardo Braga (MDB), Henrique Oliveira (Podemos), Marcelo Amil (PSOL), Ricardo Nicolau (Solidariedade) e Wilson Lima (União Brasil).

O debate será transmitido pelo canal 13.1 e na NET 518 para Manaus e 22 municípios do Amazonas com transmissão simultânea nos canais digitais da emissora no Facebook e no YouTube @bandamazonas e também da Rádio Band News Difusora FM (93.7). O público também poderá acompanhar os bastidores do evento nos perfis da Band Amazonas no Twitter, Instagram e Facebook.