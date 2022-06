Amom anuncia data para abrir ‘caixa-preta’ do transporte coletivo de Manaus

Redação AM POST

O dossiê do transporte público de Manaus, lançado por Amom Mandel (Cidadania), será divulgado nesta quinta-feira (06/06), em coletiva de imprensa na Sala de Cinema da Câmara Municipal de Manaus (CMM), às 10h. O documento contém denúncias de irregularidades nos contratos com as empresas de ônibus, impasses judiciais e gastos realizados pela Prefeitura de Manaus.

Para Amom, a falta de fiscalização nas empresas que têm contrato de concessão de serviços com a Prefeitura de Manaus configura omissão por parte do Poder Público em garantir que o serviço prestado esteja sendo feito com qualidade. “Todos os dias recebemos denúncias de ônibus no prego, pegando fogo, sem condições de atender a população. Por que a Prefeitura não vê isso? Por que aumentar o subsídio pago às empresas, quando se oferecem ônibus em condições tão precárias?”, questionou.

Amom explicou que o dossiê apresentará à população informações detalhadas sobre licitações e as empresas que têm contrato firmado com a Prefeitura. Segundo o Executivo municipal, atualmente é pago cerca de R$ 25 milhões por mês às 10 empresas concessionárias de transporte coletivo que atendem a capital amazonense, totalizando o equivalente a R$ 300 milhões por ano e R$ 1,2 bilhão a cada quatro anos. Um aumento de cerca de 53,5% em relação ao que era repassado na antiga gestão.

A nível de comparação, um quilômetro do monotrilho de São Paulo custou em torno de R$ 350 milhões, valor aproximado ao que é gasto anualmente com subsídio às empresas de transporte coletivo. Já um trecho de aproximadamente 7 quilômetros do Bus Rapid Transit (BRT), um modelo de ônibus de trânsito rápido, em Salvador, na Bahia, custou aproximadamente R$ 210 milhões. Com o investimento, Manaus poderia ter iniciado a implementação de outro modal para comportar os usuários de transporte público.