Amom divulga dossiê da ‘caixa-preta’ do transporte coletivo de Manaus e critica gestões de seus aliados nas eleições 2022

Foi lançado por Amom Mandel (Cidadania), durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (09/06), o volume 1 do dossiê do transporte público de Manaus, que contém denúncias de irregularidades nos contratos com as empresas de ônibus, impasses judiciais e gastos realizados pela Prefeitura de Manaus, desde a primeira licitação, na gestão de Serafim Corrêa. O parlamentar aproveitou a ocasião para criticar prefeitos dos últimos 16 anos, inclusive o ex-prefeito Amazonino Mendes (Cidadania), a quem apoia para o Governo do Estado nas eleições deste ano, e o ex-prefeito Arthur Virgílio (PSDB), que apoia para o Senado.

De acordo com Amom, a causa inicial da crise do transporte coletivo foi criada na gestão do ex-prefeito Serafim Correa. Mas já na gestão de Amazonino Mendes, em 2010, foi publicado um novo processo licitatório, o qual resultou na contratação de nove empresas, divididas em 10 lotes. Todas as empresas, no entanto, possuem ligação com a TRANSMANAUS, com representantes legais, endereço das empresas ou quadro de sócios, perpetuando o legado dos empresários. Ele afirma que a gestão de Arthur Virgílio Neto, além de aumentar o valor da tarifa de ônibus, também renova os contratos de concessão por mais 10 anos.

“Não temos uma transparência na questão das fiscalizações nos ônibus, quais medidas preventivas são feitas para que os ônibus não fiquem no prego ou peguem fogo como vemos constantemente”, afirmou Amom.