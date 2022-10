Amom foi o deputado proporcionalmente mais votado do Brasil nessas eleições

Redação AM POST

O deputado federal mais jovem já eleito pelos amazonenses, Amom Mandel (Cidadania), encerrou essas eleições com mais um recorde histórico, foi o deputado federal mais votado, proporcionalmente, entre os candidatos também eleitos em todo Brasil, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O vereador Amom Mandel (Cidadania) teve 14,49% dos votos válidos (288.555 votos absolutos) no Amazonas.

“Isso só aumenta a responsabilidade e o compromisso que firmamos com o Amazonas. Quero ser o parlamentar mais presente da história desse estado, sempre pautando o mandato pela transparência”, afirmou Mandel.

Na segunda posição ficou o também vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL), com 13,32% dos votos em Minas Gerais. Bia Kicis (PL), eleita pelo Distrito Federal, ficou empatada com o colega do partido, com os mesmos 13,32% dos votos, no Distrito Federal.

O atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) obteve 13,26% dos votos válidos, em Alagoas.

Os dez deputados mais votados no país.

1 – AMOM MANDEL – 14,49%

2 – NIKOLAS FERREIRA – 13,32%

3 – BIA KICIS – 13,32%

4 – ARTHUR LIRA – 13,26%

5 – YANDRA DE ANDRÉ- 11,01%

6 – FRED LINHARES – 10,26%

7 – DR FERNANDO MÁXIMO – 9,85%

8 – ÉRIKA KOKAY – 9,06%

9 – NATÁLIA BONAVIDES – 8,42%

10 – TOINHO ANDRADE – 7,68%

Campanha limpa

Vereador de Manaus, Amom se destacou entre os parlamentares por sua atuação independente. Durante a campanha deste ano, cumpriu esteve nas ruas ouvindo a população de perto, com propostas plausíveis para o Amazonas.

Amom chamou a atenção do eleitorado com seus três programas eleitorais nas rádios e TVs. Com apenas 1 segundo de tempo, o deputado eleito usou frases curtas como “Eu sou Amom”, “Use o cinto” e a que marcou sua campanha em todo o Amazonas, “Beba água”. Essa foi a primeira frase proferida pelo candidato e se tornou parte memorável da campanha do candidato.

A campanha de Amom foi feita, principalmente, pelas redes sociais, uma forma de alcançar públicos de todo o estado. A estratégia foi atacada por adversários. Amom recebeu mais de 30 mil seguidores falsos no Instagram, nos últimos dias de campanha eleitoral, como uma forma de diminuir o alcance das suas publicações e derrubar o perfil.

Mesmo com todas as limitações, Amom manteve a presença nos bairros de Manaus, com dezenas de reuniões, caminhadas e dois comícios, que atraíram milhares de pessoas. Por onde passou, recebeu o apoio e o carinho dos eleitores.