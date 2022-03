Amom Mandel critica David Reis por gasto desnecessário com poltronas e móveis novos para Câmara de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O vereador Amom Mandel (sem partido) classificou nesta terça-feira (08/03) como “desnecessária e total falta de cuidado com o dinheiro público” a compra de mais de 100 poltronas de modelo “presidente”, feita pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), comandada pelo vereador David Reis, para substituir as usadas no plenário e demais salas da Casa Legislativa.

“Eu recebi com muito pesar, por populares e pela imprensa, nos últimos dias, uma série de reclamações de denúncias, quanto a troca desnecessária de mobília e caldeiras do parlamento municipal. E após apurar as denúncias recebidas, verifiquei que uma das empresas contratadas é de um parente meu. Pra mim não faz diferença nenhuma! Continua errado. Deixo aqui meu repúdio absoluto quando a total falta de cuidado com o dinheiro público, na medida em que o presidente dessa Casa troca, sem necessidade, a mobília e cadeiras do plenário”, afirmou Amom Mandel.

Ainda durante o discurso, Amom cobrou mais transparência nos atos da Mesa Diretora da CMM. Segundo o parlamentar não é a primeira vez que atos da presidência põem o parlamento em exposição negativa na imprensa.

“Gostaria de lembrar que eu, como Ouvidor-Geral da Casa, também faço parte da Mesa Diretora. Quando falo sobre falta de diálogo da presidência da Casa, não falo da ‘boca para fora’. Falo por um fato de que nem mesmo existe um grupo da Mesa Diretora”, disse Amom Mandel.

Amom Mandel destacou que as cadeiras antigas não apresentavam nenhum sinal de problema, por isso, não havia necessidade de substituição por novas poltronas. O vereador destacou ainda que o destino dos antigos móveis também não foi divulgado.

“Para onde foram as cadeiras antigas e os móveis antigos? Eles vão ser doados para alguma instituição? Nós precisamos de uma maior transparência, não só para justificativa para o processo licitatório desses moveis que foi feito, mas também para destinação dessa mobília, uma vez que são esses tipos de gasto, na minha opinião, que sujam o parlamento”, afirmou Mandel.

Só com cadeiras, poltronas, quadros, escada dobrável e mesa para refeitório, além bebedouro e forno de microondas, a CMM irá gastar R$ 822 mil. Cada uma das 120 poltronas, estilo presidente, custou aos cofres da Câmara de Manaus R$ 2,5 mil.

O vereador Jander Lobato (PTB) também comentou o assunto e afirmou que a aquisição não foi originária de uma solicitação dos vereadores, mas uma decisão do presidente David Reis.

“Sobre a questão dos gabinetes, não é verdade. Não existe nenhuma troca de móveis, pelo menos não no meu gabinete, no 20. Se você quiser dar uma olhada lá, fique à vontade. Realmente, algumas tinham problemas. Mas isso é uma decisão do presidente, não existe a questão de que nós solicitamos as cadeiras. Ele achou que deveria ter uma melhora e aí fez a troca delas”, disse Lobato.