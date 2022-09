Amom tem candidatura a deputado federal deferida pela Justiça Eleitoral

Redação AM POST

A candidatura de Amom Mandel (Cidadania) a deputado federal foi deferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem ressalvas. Com o número 2323, o candidato agora poderá assumir o cargo na Câmara dos Deputados, oficialmente, caso eleito.

Há pouco menos de um mês do dia da votação no primeiro turno, Amom declarou que a expectativa é que ele possa propor políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do Amazonas, em Brasília.

“Quero ser o deputado federal mais atuante do Amazonas. Vou manter as fiscalizações, cumprir com os compromissos que firmei com a população e fazer valer a caminhada que estamos traçando até aqui, com independência”, disse Amom.

Com apenas 1 segundo de tempo no horário eleitoral, Amom não se intimidou e aproveitou seu perfil nas redes sociais pra relembrar que assumiu 23 compromissos com a população amazonense, propostas que podem ser lidas no site somosamom.com. Além disso, o candidato declarou que irá lutar por mais transparência no Poder Público e realizar as maiores denúncias do estado, independente da gestão municipal, estadual e federal.

Saiba mais sobre as propostas de Amom para defender o Amazonas em Brasília, acesse somosamom.com ou siga @eusouamom nas redes sociais.