Amordaçado na CMM, vereador Raiff Matos faz protesto contra PL da Censura: “Cobre seu deputado federal”

Redação AM POST*

Utilizando uma mordaça e cartazes, o vereador Raiff Matos (DC) realizou, na manhã desta terça-feira (09/05), protesto silencioso contra a censura que poderá ser institucionalizada no país caso seja aprovado no Congresso Federal o PL 2630. Raiff expôs cartazes com os dizeres: “Diga não à censura”, “Contra a PL 2630” e “Cobre seu deputado federal”.

O vereador Raiff Matos afirma que o objetivo foi chamar a atenção para a tramitação desse Projeto de Lei que pode restringir a livre manifestação do pensamento no Brasil. “Tenho visto com muita preocupação o avanço de uma ditadura que tenta calar as vozes contrárias. É um problema muito sério que está sendo minimizado no país”, justificou o vereador Raiff Matos, acrescentando que os deputados federais da bancada do Amazonas precisam ser cobrados a se posicionar sobre esse assunto.

A manifestação de Raiff Matos foi apoiada pelos vereadores Kennedy Marques (PMN), Marcel Alexandre (Avante), Elan Alencar (DC) e Roberto Sabino (Podemos). “Parabenizo o Raiff pelo tema. Tenho certeza que a maioria dos vereadores tem a vontade de se expressar sobre esse assunto, mas muitos ficam com medo. Há tempos que eu quero me expressar, mas com a fragilidade das instituições fico com medo. Vemos várias situações inconstitucionais acontecendo no país. O que falta para uma ditadura: nada”, afirmou o vereador Kennedy Marques.