Analistas avaliam positivamente a presença de Adail Filho no interior do Amazonas

Redação AM POST

Há cerca de um mês da campanha eleitoral, que é permitida a partir de 16 de agosto, analistas tem avaliado a presença de pré-candidatos nas pré-campanhas, onde as movimentações ocorrem no sentido de conquistar seus espaços e articulações dentro de suas siglas e junto a lideranças.

Adail Filho (REPUBLICANOS), pré-candidato a deputado federal e sua irmã a deputada Estadual e candidata a reeleição, Dra. Mayara Pinheiro (REPUBLICANOS), estão entre os nomes mais bem avaliados e recepcionados, principalmente nas cidades do interior.

Em uma das primeiras reuniões para discutir a pré-candidatura, Adail e Dra. Mayara tiveram a presença de lideranças e vereadores de várias cidades, como Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Careiro Castanho, além de ex-deputados e o ex-prefeito de Alvarães, Mário Litaiff.

Com o andamento da pré-campanha, Adail Filho e Dra. Mayara, tem sido recepcionados por todo o Estado do Amazonas, conquistando também o filho do prefeito de Itacoatiara Thiago Abrahim, o ex-presidente da câmara de Parintins, Juscelino Manso, o ex-prefeito de Fonte Boa, Sué Araújo, o Ex-prefeito de Tefé, Papi Veloso e outros.

ADAIL FILHO

Desde que se filiou ao Republicanos, Adail Filho tem mostrado liderança dentro da sigla, sendo escolhido como Secretário-geral partido.

Segundo analistas políticos, Adail Filho tem potencial para receber no mínimo 100 mil votos. Se compararmos com o pleito de 2018 isso o coloca entre os 8 mais votados e lhe garante uma vaga na Câmara dos Deputados.

Em um dos programas mais respeitados e tradicionais do período eleitoral, o Band Eleições, que foi ao ar dia 20 de junho, o analista Durango Duarte afirmou que há grandes chances do Republicanos fazer dois deputados federais, sendo Adail Filho o mais votado do grupo.

O ex-prefeito de Coari busca estar nos quatro cantos do Estado com objetivo de visitar todos os 62 municípios até o fim da eleição. “Democracia é isso. É fundamental podemos ouvir o máximo de pessoas e lideranças, realizando esse sonho de poder pisar em todos os 62 municípios do estado e continuar com a vocação da família”, afirmou o pré-candidato.

DRA. MAYARA PINHEIRO

Dra. Mayara recebeu mais de 50,8 mil votos nas eleições de 2018, sendo a deputada mais votada da história do Amazonas. O recorde de votos se deu mesmo sendo o primeiro teste em nível estadual da deputada, pois até então, ela tinha sido vice-prefeita de Coari.

Como vice-prefeita ajudou a organizar a saúde de Coari e deixar índices melhores que os da capital. Mesmo sem ser muito conhecida em 2018, Dra. Mayara conquistou vaga na ALEAM e hoje preside a Comissão de Saúde e Previdência da assembleia, além de ser 2° vice-presidenta da mesa diretora.

Com a boa colocação da deputada no cenário local, analistas avaliam que sua votação será bastante expressiva novamente. “É uma honra poder dar continuidade e buscar melhorias para a saudade da população, que é nossa principal bandeira”, afirmou ela.