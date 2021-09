Antes de depor na CPI da Covid, Luciano Hang grava vídeo algemado e dispara: ‘Que me prendam’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com depoimento na CPI da Covid marcado para quarta-feira (29), o empresário Luciano Hang, das lojas Havan, compartilhou vídeo nas redes sociais em que está com um dos braços algemados. Ele diz que já comprou as algemas para o caso de os senadores ordenarem sua prisão.

“Estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Eu tenho tanto tempo, toda a quarta-feira vai estar disponível. Eu trabalho 24 horas por dia, então vou ter todo o tempo do mundo”, disse ele no vídeo compartilhado pela colunista Mônica Bergamo.

“E, se por acaso eles não aceitarem aquilo que vou falar, já comprei… Para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada senador. E que me prendam”, concluiu Hang.

Hang é apontado por integrantes da CPI como responsável por financiar uma rede de fake news que teria divulgado informações sobre o chamado “tratamento precoce”. O empresário também é acusado de autorizar a Prevent Senior a fraudar o atestado de óbito da própria mãe.

Em nota divulgada à imprensa, Hang disse que fez “tudo o que podia” e que, “como qualquer filho”, quando sua mãe ficou doente, “foi para a guerra com todas as armas que tinha”. O empresário disse também ter “total confiança nos procedimentos adotados pelo Prevent Senior e que tudo que era possível foi feito”.

