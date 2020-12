Ao STF, PGR defende que Adélio fique em penitenciária federal

Em um parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu que Adélio Bispo de Oliveira permaneça no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O posicionamento foi feito em um ofício após a defesa do responsável pelo atentado contra o presidente Jair Bolsonaro pedir a transferência para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Para Aras, “a periculosidade do paciente Adélio Bispo de Oliveira e a necessidade da garantia da sua segurança e integridade física são patentes e incompatíveis com a frágil condição de segurança dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, além de a inexistência de vaga no único hospital psiquiátrico judicial do estado de Minas Gerais corroborar para a manutenção do paciente no Presídio Federal de Campo Grande”.

Continua depois da Publicidade

A defesa de Adélio queria sua transferência para o Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz, em Barbacena (MG). Ao STF, no entanto, Aras lembrou que a unidade possui uma fila de 427 custodiados que estão nas mesmas condições que o responsável por esfaquear Bolsonaro.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também ressaltou que a penitenciária possui uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que possui atendimentos clínicos e psiquiátricos.

Fonte: Pleno.News