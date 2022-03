Apoiador de Braga, Silas Câmara perde força no Republicanos e partido deve apoiar reeleição de Wilson Lima

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (União Brasil) deve ganhar apoio nas eleições estaduais deste ano do partido Republicanos, do deputado federal Silas Câmara, que é declaradamente apoiador da pré-candidatura do senador Eduardo Braga (MDB) ao governo do Amazonas, mas perdeu força na legenda.

Além disso também há uma disputa interna no partido que se concentra para eleger um deputado federal e Silas Câmara, que pretende se reeleger, estaria perdendo espaço para o deputado estadual João Luiz (Republicanos), que está alinhado com Wilson Lima enquanto Silas insiste no apoio a Braga.

Silas já afirmou que vai atuar de forma independente, que dará total apoio a Braga e que o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) também está no hall de apoio dos correligionários amazonenses, independente das ações da nacional, que tem alas que desejam apoiar Sergio Moro (Podemos) e outras, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente da Executiva Nacional do Republicanos, Marcos Pereira, recebeu Wilson Lima, em Brasília. “Entre as agendas de hoje, recebi visita do governador do Amazonas, Wilson Lima, juntamente com o secretário da Fazenda de Roraima, Marcos Jorge”, destacou o presidente em publicação no Instagram.

