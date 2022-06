Apoiadora de Menezes ataca Chico Preto com injúrias, calúnias e difamações em grupo de mensagens

Redação AM POST

Com a caminhada eleitoral em andamento, o pré-candidato ao Senado Federal, Marco Antônio “Chico Preto” (Avante), recebeu na madrugada desta sexta-feira (10), mensagens com calunias, injúria e difamações proferidas via o aplicativo telegram por Elaine Macedo. A mulher é uma das apoiadoras de Coronel Menezes (PL), e com objetivo de atacar Chico Preto, enviou ao grupo falsas notícias, gerando grande debate entre os integrantes do grupo no aplicativo mensagens.

Após denúncias das falsas acusações mencionas pela integrante e apoiadora de Menezes, ela foi banida do grupo no Telegram, mas foram capturados os prints das mensagens direcionadas ao político.

No conteúdo das mensagens, o ex-deputado e ex-vereador foi chamado de “assassino”, dando referência a morte do seu segurança. O sargento da Polícia Militar, José Cláudio Marques da Silva, foi morto em 2014.

O policial foi alvejado por bandidos na época três tiros no conjunto Eldorado. A suspeita do assassinato é de que os criminosos tenham atirado para roubar dinheiro que estava com a vítima. O valor seria repassado às pessoas que trabalhavam na ocasião durante a campanha de Chico Preto, que concorria para governador do Amazonas.