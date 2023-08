Apoiadores rebatem fake news do site Metrópoles contra Bolsonaro que recebeu título de cidadão goiano em evento lotado

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) rebateram nas redes sociais um fake news publicada no site Metrópoles que dizia que o ex-presidente recebeu título de cidadão goiano na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em evento esvaziado.

Bolsonaro foi prestigiado por uma multidão que foi à Alego manifestar apoio a ele e ainda o recebeu sob aplausos. O forte esquema de segurança não conseguiu impedir a entrada dos populares na sede do Poder Legislativo estadual.

Os apoiadores presentes no evento gritavam “mito” e se manifestaram a favor do ex-mandatário. “O Brasil te ama” e “o melhor presidente do Brasil” foram algumas das manifestações de apoio entoadas no evento.

O senador Flávio Bolsonaro, comentou a situação nas redes sociais e mostro vídeo da multidão no local. Ao postar print da matéria do site Metrópoles ele escreveu: “chama no VAR”.

Chama o VAR 🥱 pic.twitter.com/IMYjwvRsBs — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 19, 2023

O deputado federal Gustavo Gayer também se manifestou. “Esse jornazismo perdeu completamente a vergonha mesmo”, escreveu no Twitter.

Esse jornazismo perdeu completamente a vergonha mesmo pic.twitter.com/yEC79HvaNU — Gustavo Gayer (@GayerGus) August 19, 2023

O deputado federal Mário Frias também fez questão que rebater a fake news. “A imprensa e sua credibilidade 0”, disparou.

O ex-presidente recebeu a honraria durante a solenidade proposta pelo deputado estadual Fred Rodrigues (DC).

Redação AM POST*