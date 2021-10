Apoio de Silas Câmara a Bolsonaro pode colocá-lo em impasse com candidaturas de Omar Aziz e Menezes ao senado em 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos), que é apoiador do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido) e também aliado do senador Omar Aziz (PSD), pode ficar entre cruz e espada nas eleições de 2022 sobre quem a sua igreja Assembleia de Deus, que tem atuação política fortíssima no Amazonas, vai apoiar ao senado nas eleições de 2022.

Continua depois da Publicidade

De um lado, o candidato do presidente, coronel da reserva Alfredo Menezes (Patriota) e de outro Omar Aziz alguém com quem Silas tem aliança antiga e vai buscar reeleição ao Senado federal no próximo pleito.

Bolsonaro virá a Manaus no dia 27 de outubro para participar de um evento da Assembleia de Deus e a principal pauta da vista do mandatário é a política.