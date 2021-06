Após 15 anos, governador Flávio Dino anuncia saída do Partido Comunista do Brasil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou no início da tarde desta quinta-feira (17), que pediu sua desfiliação do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), partido no qual passou 15 anos de sua vida política. O anúncio foi feito por meio das redes sociais.

“Informo que pedi desfiliação ao PCdoB. Desejo êxito ao Partido na sua caminhada em defesa de uma Pátria Livre e Justa. Uma grande Frente da Esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais para o Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando”, declarou Flávio Dino.

No documento enviado ao PcdoB, pedindo a desfiliação, Flávio Dino afirmou haver ‘visões diferentes’ entre ele e o partido comunista.