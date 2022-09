Após agressão, Roberto Cidade diz que vai tomar todas as providências judiciais cabíveis contra prefeito de Borba

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade, candidato à reeleição, registrou um Boletim de Ocorrência contra o prefeito de Borba, Simão Peixoto, após ser agredido com um soco durante visita ao município nesta sexta-feira (2).

Continua depois da Publicidade

Em nota, Roberto Cidade afirmou que vai tomar todas as providências judiciais cabíveis contra o chefe do executivo de Borba.

“A respeito da agressão ocorrida na manhã desta sexta-feira, no município de Borba, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (União Brasil) informa que já registrou Boletim de Ocorrência e vai tomar todas as providências judiciais cabíveis. Em tempo, reforça seu posicionamento de repudiar qualquer tipo de violência”, diz nota.

Desequilibrado, prefeito de Borba agride covardemente o presidente da Aleam pic.twitter.com/g2Joahvi9U Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) September 2, 2022

Continua depois da Publicidade

Simão Peixoto é o mesmo que promoveu um UFC no município contra um desafeto político, em dezembro no ano passado. A exibição patética foi financiada com recursos públicos e ainda houve a cobrança de ingresso ao valor de R$ 100.