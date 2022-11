Após articulação de Roberto Cidade, Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, deve ter obras de SPA concluídas após quase 10 anos

Redação AM POST

O Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré (distante a 331 quilômetros de Manaus), deve ter concluídas as obras do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da localidade até o primeiro trimestre do próximo ano. A retomada das obras no distrito foi uma solicitação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), ao governo do Estado, atendendo demanda apresentada pela vereadora Adrienne Cidade, vice-presidente da Câmara Municipal de Manicoré. A obra estava parada desde 2014.

“A conclusão das obras do SPA de Santo Antônio do Matupi vai beneficiar milhares de pessoas que vivem na comunidade. A população espera por isso há muito tempo e agora, felizmente, esse sonho vai se tornar realidade e as pessoas vão ter um espaço adequado para o atendimento de saúde. Hoje, as pessoas precisam se deslocar para as sedes dos municípios de Manicoré, Humaitá ou Apuí para receberem um atendimento de maior complexidade e isso complica ainda mais quando a questão é de urgência. O SPA recuperado vai melhorar muito a vida dos moradores”, afirmou.

As informações sobre o andamento da obra foram repassadas ao parlamentar por meio do Ofício N° 2.542, da Casa Civil, reproduzindo dados repassados pela Coordenadoria de Planejamento e Projetos, da Secretaria de Estado de Saúde, o contrato para as obras foi assinado no dia 30 de junho, com prazo de execução de 153 dias. “Isso significa que ainda no primeiro trimestre de 2023, a população daquela região do estado já estará sendo beneficiada. Agradeço à vereadora Adrienne Cidade que nos trouxe a demanda e ao governador Wilson Lima, por prontamente atendê-la”, comemorou Cidade.

O Distrito de Santo Antônio do Matupi está localizado no quilômetro 180 da rodovia Transamazônica (BR-320) e possui, aproximadamente, 10 mil habitantes, divididos em 23 comunidades. O local dispõe de apenas uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma vez que as obras do SPA, iniciadas em 2014, não foram concluídas.