Após atacar Bolsonaro, desembargador critica manifestações: “Eu quero é pau nessa direita idiota”

O desembargador Bartolomeu Morais Bueno, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), atacou os manifestantes dos protestos contra a vitória do presidente eleito Lula (PT). O juiz do TJPE fez ainda apologia da violência.

“Os babacas de direita estão rezando no muro dos quartéis, pedindo a intervenção das Forças Armadas”, escreveu Bueno, no Facebook, na terça-feira 8. “É hilário. Eu quero é pau nessa direita idiota.” O post foi removido.

Não é a primeira vez que o magistrado sobe o tom com conservadores. No ano passado, Bueno chamou o presidente Jair Bolsonaro de “louco de carteirinha” e afirmou que a família do chefe do Executivo era “extremamente perigosa”.

Em outras postagens na internet, é possível ver que o desembargador flerta com o socialismo, ao tecer elogios a vertentes de esquerda, como a social-democracia.

Casos semelhantes ao do juiz Bueno, sobre os protestos contra Lula, são percebidos em outras situações. Pouco antes das eleições, o desembargador Elton Leme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), advertiu os eleitores. “Se causar tumulto por alegar que digitou um número na urna, mas outro apareceu, a ordem é prender em flagrante”, disse.

