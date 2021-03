Após cinco anos, desvio de R$ 500 mil do Fumipeq ainda assombra David Reis e pode ter desdobramentos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis (Avante) pode ser surpreendido por um desdobramento inesperado em caso de corrupção no Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa (Fumipeq) da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM), ocorrido em 2016, época em que ele comandava o órgão.

De acordo com o Blog do Hiel Levy, pessoas envolvidas no rombo de quase R$500 mil do Fumipeq estão sendo assessoradas por um advogado e dispostas a procurar o Ministério Público do Estado (MP-AM) para revelar detalhes que devem colocar David Reis em maus lençóis. O vereador ainda não foi acusado formalmente no caso.

O blog relata ainda que o advogado levantado suspeita sobre o envolvimento de David Reis no esquema pelo fato de ter sido presidente do Fumipeq, na época. “Você acha sinceramente que um desvio dessa monta não teria o conhecimento de quem comandava o órgão?”, questionou.

Entenda o caso

Apurado pelo delegado Rodrigo Sá Barbosa, na época titular do 1º Distrito Integrado de Polícia e hoje diretor-presidente do Departamento Estadual da Trânsito (Detran-AM), o caso envolvia funcionários do orgão, também conhecido como Banco da Gente, e agentes externos, que selecionaram pequenos empresários para solicitar empréstimos, tramitavam a documentação e conseguiam o recurso, repassando apenas uma pequena parte aos comerciantes e embolsando o restante.

O primeiro a ser preso em flagrante, no momento em que sacava recursos do Fumipeq no banco Bradesco, foi Allan Johnson Aires da Costa, na época com 33 anos. Ele confessou o crime e disse que estava sacando cerca de R$ 4,9 mil, dos quais apenas R$ 500 seriam repassados à pessoa que solicitou no financiamento. A Polícia já tinha dados indicados que cerca de 100 transações semelhantes haviam sido realizadas, gerando um rombo aproximado de R$ 500 mil, mas as investigações continuaram, outros envolvidos foram presos e o cálculo do desvio bateu na casa de R$ 2 milhões.

Barbosa revelou na época que havia a participação de membros dos altos escalões, mas jamais revelou publicamente os nomes. Agora, alguns acusados estariam dispostos a revelar quem seriam estas pessoas. Questionado pelo blog se o presidente do Fumipeq à época, o atual presidente da Câmara, estaria entre estes nomes, o advogado foi evasivo: “aguarde que você vai ver”.