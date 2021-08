Após criticar Bolsonaro e desfile militar, Braga é detonado nas redes sociais: “Escolheu um lado. O Lula não vai te salvar”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O senador Eduardo Braga foi um dos senadores que criticaram o presidente Jair Bolsonaro e o desfile de tanques militares em dia de votação da PEC do voto impresso, nesta terça-feira (10), durante abertura da CPI da Covid. Nas redes sociais ele também repercutiu o assunto e foi rebatido por bolonsaristas.

“As urnas eletrônicas brasileiras são seguras e podem ficar mais seguras, são seguras e podem ficar melhores (…) O presidente vem dar uma demonstração de força com tanques e aparatos bélicos desfilando sobre a Esplanada dos Ministério, quero dizer que fico com a democracia, fico com o artigo da constituição que diz ‘todo poder emana do povo e me nome do povo será exercido”, disse Braga em um aparte do seu discurso à CPI.

Ao levar o assunto para as redes sociais o senador, apontado como pré-candidato ao governo do Amazonas no próximo pleito, foi duramente criticado. “Não à ditadura! Sim à liberdade do povo brasileiro”, escreveu ele no Twitter.

“Senador você e uma vergonha para o meu Amazonas”, rebateu um seguidor. “Senador a partir de hoje a campanha contra sua vitória no estado começa com tudo. Acho que você já escolheu um lado. O Lula não vai te salvar, só vai te afundar na rejeição. Escolheu o lado errado”, escreveu outro.