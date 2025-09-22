Após decisão do STJ, Sassá da Construção Civil aguarda assumir vaga de vereador na Câmara de Manaus

Notícias de Política – Após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que confirmou a inelegibilidade de Jaildo dos Rodoviários (PV) por oito anos, cresce os rumores em torno da posse do sindicalista Cícero Custódio (PT), o Sassá da Construção Civil, na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Defesa do ex-vereador estaria trabalhando até pelo o ressarcimento de valores.

PUBLICIDADE

Leia mais: STJ rejeita recurso e mantém condenação do vereador Jaildo Oliveira por desvio da cota parlamentar

Sassá, que deveria estar no cargo desde 1º de janeiro de 2025, viu sua vaga ser ocupada por Jaildo em 1º de fevereiro, mesmo após a condenação que o tornava impedido de exercer funções públicas. Agora, o sindicalista aguarda que o Ministério Público (MP) e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) garantam a efetivação de seu mandato.

PUBLICIDADE

Segundo os advogados de Sassá, além da posse, será solicitado o ressarcimento dos valores pagos a Jaildo durante os sete meses em que exerceu o cargo irregularmente, incluindo salários, verba de gabinete, auxílio paletó, combustível e demais benefícios.

Nos bastidores da CMM, comenta-se que Jaildo planejava se manter na função até as eleições de 2026, quando pretendia disputar uma vaga de deputado estadual. No entanto, sua inelegibilidade se estende a todos os cargos eletivos do país, inviabilizando qualquer candidatura.

O vereador petista também teria acionado o Diretório Municipal do PT para que pressione a Federação (PT, PV e PCdoB) a cobrar do TRE-AM o cumprimento imediato da sentença.