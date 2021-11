Após enxurrada de críticas, PT apaga nota de apoio a eleição de ditador na Nicarágua

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Após receber críticas de opositores e aliados, o Partido dos Trabalhadores (PT) apagou a nota de apoio ao ditador Daniel Ortega, eleito no último domingo (7) para o quinto mandato na Nicarágua, país que comanda desde 2007. A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, alegou que o texto “não foi submetido à direção partidária”.

“Nota sobre as eleições na Nicarágua não foi submetida à direção partidária. Posição do PT em relação qualquer país é defesa da autodeterminação dos povos, contra interferência externa e respeito à democracia, por parte de governo e oposição. Nossa prioridade é debater o Brasil com o povo brasileiro”, justificou Gleisi.

Na nota, no entanto, o PT afirmava que os resultados confirmavam “o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário”.

As eleições gerais da Nicarágua foram alvo de denúncias e críticas da comunidade internacional, que denunciou fraudes no processo eleitoral que teve sete candidatos opositores presos.

Em sua nota, assinada por Romenio Pereira, secretário de Relações Internacionais do partido, o PT afirmava: “Esta vitória será conquistada apesar das diversas tentativas de desestabilização do governo e do bloqueio internacional contra a Nicarágua e seu atual governo, uma situação que penaliza principalmente os mais pobres e necessitados”.

Na tarde desta quarta-feira (10), ao entrar no link da nota, aparece uma mensagem de erro do partido.