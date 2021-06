Após enxurrada de críticas senador Omar Aziz limita comentários nas redes sociais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), limitou comentários em suas redes sociais após receber enxurrada de críticas por ser investigado na Justiça por suspeitas envolvendo desvio de recursos públicos da saúde e comandar uma comissão que apura a conduta de autoridades e o uso de verbas federais no enfrentamento da pandemia.

Nas redes sociais, amazonenses questionam o senador por ter sido alvo juntamente com seus irmãos e esposa de uma operação do Ministério Público Federal chamada “Maus Caminhos”, que foi deflagrada em 2016 e houve uma série de desdobramentos. O objeto principal da investigação é o desvio de cerca de R$ 260 milhões de verbas públicas da saúde por meio de contratos milionários firmado com o governo do estado do Amazonas.

Nessa quarta-feira (23), Omar fez um postagem para lamentar que Brasil atingiu a marca de meio milhão de mortes pela covid-19 e foi detonado nos comentários da publicação no Facebook sendo lembrado das vidas perdidas no Amazonas devido os desvios de recursos públicos destinados saúde do Estado, na época em que foi governador.

“Não vamos esquecer. Estamos aqui por todas as vidas perdidas, e por todos que perderam avós, pais, filhos, tios, irmãos, primos, amigos e amores. Estamos aqui por justiça!”, escreveu o senador nas redes sociais.

“Porque você não expõe as vidas perdidas pelo desvio de R$260 milhões desviado da saúde do amazonas por você e, sua família?”, questionou um seguidor nos comentários do post no Facebook. “Se você a sua mulher e seu irmão não tivesse roubado o dinheiro da saúde do Amazonas não teria acontecido isso aqui em Manaus”, retrucou outro.

A maioria dos comentários das publicações são de críticas por ele ter sido alvo da Operação Maus Caminhos e para tentar minimizar as críticas ele limitou os comentários dos posts.