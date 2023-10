Após mandar Janja para o Sul, Lula elogia atuação de Alckmin no Norte

Amazonas – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou seu reconhecimento e apoio ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) pela atuação no enfrentamento dos desafios causados pela forte seca que assola o estado do Amazonas. Lula, que está em recuperação após cirurgias no quadril, usou as redes sociais para destacar a importância da colaboração entre diferentes esferas de governo e líderes políticos.

“Ninguém governa sozinho. É importante ter uma boa equipe e grandes parceiros. Dr. Geraldo Alckmin e o governo federal estão cuidando disso. Não faltará apoio ao povo amazonense”, afirmou o presidente Lula em sua postagem.

Esse gesto de reconhecimento de Lula ocorreu após a ausência do vice-presidente Alckmin na comitiva presidencial que viajou ao Rio Grande do Sul na semana anterior. Naquela ocasião, Lula designou a primeira-dama Janja Silva para liderar os esforços em resposta às fortes chuvas que afetaram a região.

Geraldo Alckmin chegou a Manaus nesta manhã e anunciou investimentos de R$ 138 milhões para mitigar os impactos da seca na região amazônica. Além disso, o governo está preparando a antecipação de benefícios sociais e o pagamento de seguro para pescadores afetados pela estiagem.

Para combater as queimadas que ameaçam a floresta, 191 brigadistas estão atuando na região. A seca não afeta apenas o Amazonas, mas também os estados do Acre e de Rondônia, e as medidas tomadas buscam minimizar o impacto dessa crise nas comunidades locais.

