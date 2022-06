Após ser alvo de investigações do MP, Gusttavo Lima recebe R$ 1,04 milhões de prefeitura do Rio de Janeiro

Redação AM POST

Em show realizado na noite da última quarta-feira, 8, em Magé, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, o cantor Gusttavo Lima cobrou cachê de R$ 1,04 milhão que foi pago pela prefeitura da cidade.

Após ser alvo de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) — o órgão apura supostas irregularidades na contratação do artista —, a apresentação do cantor sertanejo fez parte do evento de comemoração pelos 457 anos da cidade, em programação que se estende até sábado (11).

Antes da estrela da noite se apresentar, um dos hosts do evento chamou o prefeito, Renato Cozzolino, para subir ao palco. Ao lado da primeira dama, Lara Adario, Cozzolino pegou o microfone e disse: “Nos últimos dias fomos massacrados, alvos de fake news. Mas batemos o pé e vai ter Gusttavo Lima sim. Este ano foi de improviso, mas ano que vem tem mais.”

Gusttavo Lima, por sua vez, foi discreto e não fez nenhuma declaração direcionada à polêmica dos cachês. Mas em um dado momento se referiu ao prefeito de Magé, “Alô, prefeito. Aquele abraço, tamo junto”, disse o artista ao cantar a música “Um homem de família”.

Antes do evento, a administração afirmou ao Globo que usou “os rendimentos dos recursos recebidos pela privatização da Cedae” para investir nos shows de aniversário da cidade. Fato que foi reforçado por uma fala do apresentador.

“Eles tentaram enganar, dizendo que tiraram o dinheiro da Educação ou da Saúde, mas Magé aplicou o dinheiro da Cedae”, defendeu o apresentador.

Todos os dias de evento acontecem numa área ao ar livre em Bongaba/Piabetá, próximo a um aterro sanitário.