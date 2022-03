Após ser chamado de medíocre por Bolsonaro, Omar Aziz oficializa pedido de reunião com o presidente

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O senador Omar Aziz (PSD), coordenador da bancada do Amazonas em Brasília, oficializou um pedido de reunião com o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) para tratar sobre decreto que reduz para 25% a alíquota do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e pode prejudicar a Zona Franca de Manais. O documento protocolado no Sistema Externo de Informações da Presidência da República trata da “solicitação de audiência por parte da bancada parlamentar do Amazonas”.

“É fundamental que encontremos, em diálogo harmonioso e polido, uma solução tempestiva que não afete, sobretudo, os empregos da Zona Franca de Manaus”, diz Omar no ofício, que ele assina em nome de toda bancada, do Governador do Estado e do Prefeito de Manaus.

Esta reunião foi sugerida pelo próprio presidente Bolsonaro, em tom de desafio aos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga (MDB), em entrevista cedida na última segunda-feira (28), na qual chamou os dois de ‘medíocres’.

Bolsonaro chamou de “circo” a enxurrada de críticas protagonizadas pelos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz chamando-os de “senadores medíocres” porque nada fizeram pelo modelo e usavam a Zona Franca de Manaus, antes do seu governo, para fins pessoais, questionando-os porque eles nunca apresentaram outros vetores econômicos para o Estado quando foram governadores.

“E o Omar Aziz vai tentar a reeleição. Nunca procuraram o governo para nada, cuidando apenas dos seus interesses localizados aí no estado do Amazonas. E parece que querem uma audiência com o Paulo Guedes. Pede uma audiência para mim. Eu quero conversar com eles. Não vou fugir de conversar com Eduardo Braga e com Omar Aziz. Vão ter que conversar comigo, quer expor sua posição, de forma sensata, com educação, a gente conversa. No nosso entendimento a Zona Franca de Manaus não será prejudicada”, disse Bolsonaro.