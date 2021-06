Após temporada em São Paulo, Amazonino reaparece se exercitando em sua mansão em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-governador, Amazonino Mendes (Podemos), de 81 anos, reapareceu nas redes sociais utilizando uma esteira em sua residência, localizada no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus. A imagem foi postada pela sobrinha do político, a empresária do ramo de petshop, Mônica Mendes.

Amazonino passou uma temporada de sete meses em São Paulo (SP) e agora retorna a capital para já viabilizar sua candidatura ao governo do Amazonas no pleito do ano que vem.

Nos bastidores a informação é que o cacique da política amazonense vai sair do Podemos para ir para um partido com mais musculatura, recursos, tempo de TV e com uma direção nacional mais confiável.

Pesquisa realizada pela DMP/Tiradentes – não divulgada oficialmente, mas com spoiler dado pelo jornalista Ronaldo Tiradentes em seu programa de rádio nessa segunda-feira (21) – aponta um possível segundo turno entre o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) e o ex-governador, Amazonino Mendes (Podemos) nas eleições de 2022.