Após vazamento de vídeo com Datena, Boulos procura PT para se retratar e reafirmar aliança

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) procurou o PT para apagar o incêndio após o vazamento de um vídeo em que ele aparece ao lado do apresentador José Luiz Datena que sugere articulação para as eleições 2024.

De acordo com a jornalista Andreia Sadi, Boulos conversou com lideranças do PT – que se mostraram incomodadas com o vazamento. No entanto, o deputado reafirmou a dirigentes petistas que seus planos para aliança entre PSOL e PT em 2024 estão mantidos.

No vídeo, o apresentador pede que o parlamentar “peite” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para formar uma chapa para disputar a prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024.

“O PT vai querer fazer o Haddad. Não quer que você [Boulos] seja eleito. Se você peitar o PT, e nós sairmos candidatos, se você falar para o Lula: ‘Quero o Datena como vice, sinto muito’, nós podemos sair [candidatos à prefeitura de SP em 2024]”, diz Datena. “Política é como nuvem. A política mudou. Se você quiser ser meu aliado, eu amo você”, completa.

— Renata Barreto (@renatajbarreto) April 3, 2023

Em dezembro de 2022, já eleito deputado federal, Boulos reiterou a intenção de disputar a prefeitura de São Paulo em 2024. Ele já concorreu ao cargo em 2020, mas foi derrotado por Bruno Covas (PSDB) no segundo turno.