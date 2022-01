Apresentadora da TV A Crítica, Nath Nascimento deve assumir vaga de vereadora em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A jornalista amazonense, Nath Nascimento, que é apresentadora da TV A Crítica e comanda o programa A Bordo O Reality, deve assumir neste ano mandato de vereadora na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Continua depois da Publicidade

Isso porque Nath é suplente do vereador Allan Campêlo (PSC), cotado para assumir a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) no lugar da irmã, a deputada Alessandra Campêlo (MDB), que já se prepara para retornar nos próximos meses ao cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM. A informação é do site O Poder.

Alessandra Campelo planeja concorrer a reeleição no pleito de outubro deste ano, e para isso terá que retornar ao cargo para o qual foi eleita. Pelo calendário eleitoral, todos os agentes públicos que atuem como ordenadores de despesas devem deixar seus cargos até o dia 1° de abril, caso queiram disputar o pleito.