Argentina diz que BNDES vai conceder empréstimo de quase R$ 4 bilhões para ampliação de gasoduto no país

A secretária de Energia da Argentina, Flavia Royón, anunciou que seu país espera um empréstimo de cerca de US$ 700 milhões (quase R$ 4 bilhões) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O financiamento é para os hermanos concluírem o segundo trecho do gasoduto Néstor Kirchner, de 600 quilômetros, na Província de Santa Fé. A obra vai aumentar a produção e ampliará a capacidade de transporte de gás em 30%.

“Economizaremos US$ 2 bilhões em importações”, disse Flavia Royón, em um evento. “Além disso, obtivemos financiamento de US$ 689 milhões do BNDES e outros US$ 540 milhões do Banco de Desenvolvimento da América Latina”, completou.

Em nota, o BNDES disse que houve consulta da Argentina para o empréstimo, mas negou que a instituição tenha liberado o dinheiro. “O governo argentino, por meio de sua embaixada em Brasília, e empresas brasileiras entraram em contato com o BNDES e com o Ministério da Economia em consulta sobre eventual financiamento à exportação de bens brasileiros”, comunicou o BNDES. “Não há pedido formal de financiamento protocolado no BNDES.”

Desde o resultado do segundo turno das eleições, o presidente Alberto Fernández tem se aproximado de Lula (PT). O peronista veio ao Brasil para parabenizar o petista e confirmou presença posse, em 1° de janeiro.

