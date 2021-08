Arthur diz que Omar é o duas caras que passou o tempo todo sugando verbas de Bolsonaro e agora faz média contra o mandatário

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB), que já disse que vem sofrendo perseguição política arquitetada pelo presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), resolveu revidar os ataques.

Em entrevista a um portal local o político fez duas críticas ao senador, a quem chamou de duas caras pois já sugou verbas do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e agora entra em atrito com o mandatário.

“Eu vejo como estranha essa posição bifronte; traduzindo para o popular: duas caras, do senador Aziz. Ele entendeu que era melhor fazer média contra o Bolsonaro. Ele que passou o tempo todo sugando verbas do Bolsonaro para tentar arranjar votos anormais no interior”, criticou o ex-prefeito em entrevista ao D24am.