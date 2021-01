Arthur Lira confirma Marcelo Ramos como vice em sua chapa na corrida à Câmara

Redação AM POST

Após abrir a coletiva, hoje, em Manaus, se solidarizando com as famílias enlutadas pelas mortes por Covid, o candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) oficializou a indicação do deputado federal amazonense Marcelo Ramos (PL-AM) como o 1º vice-presidente de sua chapa na eleição da Mesa Diretora daquela Casa, que acontece no dia 1º de fevereiro.

“Marcelo estará conosco nesta caminhada difícil e se mostrou um deputado muito competente, num mandato de 2 apenas anos, mas com muita capacidade de articulação. Com ele e com o povo do Amazonas, firmamos compromisso de fazer todos os esforços na Câmara para mitigar os efeitos da Covid”, disse Lira, ao afirmar que novas medidas para conter a pandemia virão com força total em 2021.

Arthur Lira ratificou que iniciou pela Região Norte o período de campanha, pautada por ouvir as bancadas nos estados, governadores e prefeitos eleitos. O candidato à presidência da Câmara também firmou compromissos com as pautas do Amazonas, como a defesa das vantagens da Zona Franca de Manaus e com a conclusão da BR-319.

“Não se pode tratar de forma igual os desiguais. Num país continental não podemos tratar a Reforma Tributária de maneira igualitária para todos os estados. Meu compromisso é tratar desse tema tão importante com muito equilíbrio”, revelou.

Ao final da coletiva, o deputado Marcelo Ramos prestou homenagem a dois profissionais de imprensa, os jornalistas Aguinaldo Oliveira e Izinha Toscano, falecidos em razão de complicação da Covid, com uma salva de palmas.

Entre os presentes à entrevista, estiveram os deputados federais Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), Margarete Coelho (PP-PI), Elmar Nascimento (DEM-BA), Luiz Tibé (Avante-MG), Doutor Luizinho (PP-RJ), Celso Sabino (PSDB-PA), Hugo Leal (PSB-MG), Cláudio Cajado (DEM-BA), André Fufuca (PP- MA).

