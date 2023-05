CPIs: Arthur Lira deve instalar três CPIs nesta quarta-feira (17)

Arthur Lira (PP-AL), o presidente da Câmara dos Deputados, deve instalar nesta quarta-feira (17) três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). A primeira tem foco em investigar a suposta fraude contábil na varejista Americanas; a segunda se debruçará sobre as apostas esportivas; e a última sobre as invasões do Movimento dos Sem Terra (MST).

O deputado vai reunir os líderes dos partidos nesta terça-feira (16) para decidir a pauta de projetos a serem votados nesta semana. Uma quarta CPI também deve ser criada, para apurar pirâmides financeiras com criptoatvos.

Com a votação do projeto de lei do Arcabouço fiscal determinada para a semana que vem, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta ao Brasil de viagem ao Japão, Lira acelerou o trâmite para instalar as CPIs.

No encontro com líderes, de acordo com dois representantes de partidos ouvidos pelo Valor Econômico, ele deve terminar de definir os relatores e presidentes das comissões e convocar a instalação para a quarta-feira. Há disputas em torno, por exemplo, do comando da CPI das apostas esportivas.

PT deve ficar de fora do comando das comissões por acordo com centrão e PL.

Redação AM POST*