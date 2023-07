Arthur Lira é fotografado em cruzeiro de Wesley Safadão nos EUA após aprovação rápida da reforma tributária

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi visto no cruzeiro do cantor Wesley Safadão, que saiu da Flórida (EUA) nesta segunda-feira (10). Até a próxima quinta (13), o navio vai até as Bahamas e depois retorna para o ponto de origem. A viagem acontece quatro dias depois da aprovação da Reforma Tributária, que teve a tramitação acelerada por Lira na Casa.

A primeira imagem do deputado federal na embarcação foi publicada pelo perfil Choquei, no Twitter, e rapidamente viralizou nas redes sociais. Na foto, ele aparece de costas ao lado da esposa, Angela Lira. O casal e um segundo homem não identificado estão de frente para o próprio Wesley Safadão, com quem conversam.

EXCLUSIVO: Choquei flagra Arthur Lira em férias no Cruzeiro de Wesley Safadão, em Orlando. Após vitória na Reforma Tributária, presidente da Câmara dos Deputados vai curtir shows de Léo Santana, Bell Marques, Zé Neto e Cristiano e dentre outros, em alto mar.

Na semana passada, Arthur Lira acelerou os trabalhos da Casa ao aprovar a reforma tributária, em primeiro e segundo turnos, e o projeto de lei que favorece o governo em votações do Conselho de Administração de Recursos Financeiros (Carf). Foram feitas sessões até sexta-feira (7), algo pouco usual no Congresso.

Internautas aproveitaram para fazer piadas com o flagrante.

“Wesley Safadão é o principal responsável pela Reforma Tributária”, escreveu um perfil.

“O pitico merece um descanso e aproveitar o show”, disse outro.

“Ele adiantando a votação para ir ver Safadão, coisas do Brasil”, afirmou um terceiro.

Arthur Lira cadê sua perna esquerda? Não levou pro navio do "Safadão"? pic.twitter.com/Q3JTyrpZEy — (@Fera2023) July 10, 2023