Arthur Neto alfineta Omar Aziz nas redes sociais: “Quem toma vacina, mostra”

Redação AM POST

O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), alfinetou o senador Omar Aziz (PSD) nas redes sociais após suspeita de que ele não se vacinou contra Covid. A polêmica envolvendo o nome do parlamentar iniciou após o jornalista Alexandre Fernandes afirmar, por meio de um tweet, que em pesquisa não encontrou o nome de Omar na lista de vacinados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus e nem no site do Distrito Federal.

O assunto veio à tona após o senador divulgar, em sua rede social, que estava com Covid-19, mas após ter tomado todas as doses do imunizante estava com a doença e assintomático.

“Quem toma vacina, mostra. Vacina salva vida”, alfinetou Arthur, junto com a foto de seu cartão de vacina, onde mostra suas três doses do imunizante.

Após repercussão da informação o senador disse que a notícia é fake news. No entanto, o politico não mostrou seu comprovante de vacinação. Omar Aziz também afirmou que vai processar o jornalista e que só apresentará o documento no âmbito do processo que ajuizará contra o autor da publicação.