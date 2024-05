Arthur Neto é escanteado por Bolsonaro durante evento em Manaus

O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto teria sido escanteado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na noite dessa sexta-feira (3) durante evento para oficializar a pré-candidatura à Prefeitura de Manaus, do deputado federal Capitão Alberto Neto, na Arena Amadeu Teixeira, na zona Centro-Sul da capital.

O incidente ocorreu enquanto os dois políticos estavam no palco, diante de uma plateia animada. Arthur Virgílio, que estava ao lado de Bolsonaro no palco, começou a cochichar no ouvido do ex-presidente.

PUBLICIDADE

Em imagens registradas no local, é possível ver Bolsonaro falando ao ouvido de Alberto Neto. Em seguida, a deputada Débora Menezes e Alfredo Nascimento se aproximam do ex-presidente, enquanto Arthur Virgílio é afastado para o canto do palco.

Vale lembrar que o tucano foi xingado por Bolsonaro em 2020, quando era prefeito de Manaus. O ex-presidente fez questão de criticar o enfrentamento da gestão de Virgílio à pandemia de covid-19. Em resposta, na época, o então prefeito criticou medidas tomadas por Bolsonaro na Presidência, como o “boicote ao isolamento social” e o “desprezo aos indígenas”.