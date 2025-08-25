Arthur Neto oficializa filiação ao Republicanos em Brasília de olho nas eleições de 2026

Notícias de Política – O ex-prefeito de Manaus e ex-ministro Arthur Virgílio Neto está de volta ao cenário partidário. Após três anos sem legenda, ele oficializa nesta segunda-feira (25/8) sua entrada no Republicanos, durante cerimônia que será realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília.

PUBLICIDADE

Leia mais: Câmara de Novo Aripuanã, com apenas 11 vereadores, vai gastar R$ 1,3 milhão em novo auditório

A filiação ocorre em meio às comemorações pelos 20 anos de fundação do Republicanos e contará com a presença de lideranças nacionais da sigla, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

PUBLICIDADE

Segundo Arthur Neto, a decisão de ingressar no Republicanos foi influenciada pela proximidade política e pessoal com Tarcísio, que se consolidou como uma das principais figuras do partido no cenário nacional. Essa afinidade foi um fator determinante para a escolha, além da intenção de fortalecer a presença do Amazonas na política brasileira com vistas às eleições de 2026.

Trajetória política

Arthur Neto tem uma carreira consolidada no país. Foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Fernando Henrique Cardoso, senador da República, deputado federal por duas legislaturas e ainda prefeito de Manaus em três mandatos, período em que liderou projetos voltados à modernização e ao desenvolvimento da capital amazonense.