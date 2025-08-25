A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Arthur Neto oficializa filiação ao Republicanos em Brasília de olho nas eleições de 2026

A filiação ocorre em meio às comemorações pelos 20 anos de fundação do Republicanos.

Por Jonas Souza

25/08/2025 às 17:08

Ver resumo

Notícias de Política – O ex-prefeito de Manaus e ex-ministro Arthur Virgílio Neto está de volta ao cenário partidário. Após três anos sem legenda, ele oficializa nesta segunda-feira (25/8) sua entrada no Republicanos, durante cerimônia que será realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília.

PUBLICIDADE

Leia mais: Câmara de Novo Aripuanã, com apenas 11 vereadores, vai gastar R$ 1,3 milhão em novo auditório

A filiação ocorre em meio às comemorações pelos 20 anos de fundação do Republicanos e contará com a presença de lideranças nacionais da sigla, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

PUBLICIDADE

Segundo Arthur Neto, a decisão de ingressar no Republicanos foi influenciada pela proximidade política e pessoal com Tarcísio, que se consolidou como uma das principais figuras do partido no cenário nacional. Essa afinidade foi um fator determinante para a escolha, além da intenção de fortalecer a presença do Amazonas na política brasileira com vistas às eleições de 2026.

Trajetória política

Arthur Neto tem uma carreira consolidada no país. Foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Fernando Henrique Cardoso, senador da República, deputado federal por duas legislaturas e ainda prefeito de Manaus em três mandatos, período em que liderou projetos voltados à modernização e ao desenvolvimento da capital amazonense.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Polícia

Mulher é presa em Manaquiri após esfaquear companheiro durante briga

Crime ocorreu durante discussão iniciada após a suspeita flagrar o companheiro conversando com outras mulheres no celular.

há 35 minutos

Amazonas

Prefeito Ivon Rates contrata ex-ministros do TSE em defesa milionária enquanto moradores de Envira reclamam de abandono

Especialistas em direito eleitoral avaliam que um contrato com ex-ministros do TSE dificilmente sai por menos de R$ 1,5 milhão.

há 38 minutos

Curiosidades

Da alquimia às farmácias: como a Idade Média moldou a medicina moderna

Entre pedras preciosas, ervas medicinais e hospitais monásticos, nasceram os primeiros boticários e a regulamentação que deu origem às farmácias atuais.

há 2 horas

Cinema

Os personagens que foram mortos em séries por causa das condutas de seus intérpretes

Brigas nos bastidores, atrasos, polêmicas e até problemas judiciais já custaram caro a atores de grandes produções, levando à morte inesperada de seus personagens na ficção.

há 2 horas

Polícia

Veja vídeo: Criminoso é detido em flagrante após roubo em posto de combustível em Manaus

Suspeito preso já era investigado por assaltos a postos de combustíveis e ataques a estudantes na região.

há 2 horas