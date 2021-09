Arthur Virgílio diz que não abre mão de participar das prévias do PSDB que vai definir candidato a presidência da República

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O pré-candidato à presidência da República nas prévias do PSDB, ex-prefeito de Manaus, ex-senador e presidente do PSDB-AM, Arthur Virgílio Neto, confirmou durante o feriado da Independência que não vai abrir mão de fazer sua inscrição e participar das disputas internas do partido. Arthur Virgílio é um dos quatro pré-candidatos das prévias, juntamente como o senador pelo Ceará, Tasso Jereissati, e os governadores de São Paulo e Rio Grande do Sul, João Dória e Eduardo Leite, respectivamente.

“Não abro mão de participar das discussões das prévias e expor a minha visão sobre os valores do partido e temas como a defesa do parlamentarismo, da Amazônia e a renovação do conceito de social-democracia”, afirmou Arthur Virgílio, em entrevista ao jornal O Globo.

Arthur Virgílio disse que, neste momento, não fará alianças e busca oficializar sua candidatura. “Não vou fazer aliança contra ninguém, somente a favor do partido. Tenho boa relação com Dória, Eduardo Leite e com todos eles (os pré-candidatos). Me considero um irmão do Tasso, mas não abro mão de participar das discussões das prévias”, reforçou.

Ele também comentou que pretende conversar com Jereissati sobre as prévias e, se pudesse, uniria todos os candidatos em torno de uma só candidatura e voltou a pregar o sentimento de união do PSDB. “Uma disputa para ver quem é o candidato do PSDB nas prévias não pode ser sangrenta, isso é o fim do partido. Se a gente ficar brigando o partido se esfacela, não tem mais influência nenhuma”, afirmou.

Virgílio é defensor de que o PSDB faça a sua autocrítica. “O partido tem que mostrar as falhas que praticou e o que pretende fazer para voltar a ser um partido de preferência majoritária. A social-democracia precisa ser renovada”, defendeu. “O partido está pequeno, mas tem um legado grande. O PSDB mudou a cara da economia brasileira, conseguiu controlar a inflação e implementou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é um partido qualquer e não podemos fugir do compromisso de fortalecer a democracia”, concluiu.

As inscrições dos pré-candidatos ocorrem no dia 20 de setembro e para ser validada a candidatura, eles precisam da assinatura de 1/3 dos congressistas tucanos.