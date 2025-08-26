A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Arthur Virgílio explica motivos que o fizeram se filiar ao Republicanos; confira

Ex-prefeito explicou os motivos que o levaram a ingressar no partido após mais de três décadas no PSDB e um período fora de legendas.

Por Bruno Pacheco

26/08/2025 às 15:09

Ver resumo

Notícias de Política – O ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto oficializou sua filiação ao Republicanos em cerimônia realizada em Brasília e, em entrevista ao Portal AM POST, explicou os motivos que o levaram a ingressar no partido após mais de três décadas no PSDB e um período fora de legendas.

Segundo Arthur Virgílio, a escolha se deu pela identificação com os princípios da sigla e pela relação construída com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uma das principais lideranças nacionais do partido.

PUBLICIDADE

“Eu aceitei o convite para entrar no partido Republicanos porque me parece claramente que o partido encerra dentro de si a ideia de República, de coisa pública. Vejo um partido que tende a crescer, que tem lideranças jovens, maduras, conselheiras, e também lideranças mais idosas e experientes”, afirmou.

Leia mais: Arthur Neto oficializa filiação ao Republicanos em Brasília de olho nas eleições de 2026

PUBLICIDADE

“Senti-me em casa. Se fosse outro partido, talvez não me sentisse assim. Mas me sentindo em casa, é óbvio que vou arregaçar as mangas com muito mais força, com muito mais garra”, continuou.

Relação com Tarcísio

Arthur destacou que a aproximação com Tarcísio foi determinante para sua decisão. Ele afirmou ter ficado “surpreso com a sintonia” durante os encontros com o governador paulista, elogiando sua visão econômica e perfil de liderança.

PUBLICIDADE

“O que me atraiu muito para o Republicanos foi a amizade que construí e a admiração que nasceu em relação ao governador Tarcísio Gomes de Freitas. Ele é um homem capaz. Fez um belíssimo discurso, falou da necessidade de menos ministérios, menos Estado, mais iniciativa privada, mais capitalismo mesmo”, disse.

“Quando me encontrei com o Tarcísio, fiquei muito surpreso, porque a gente percebeu uma sintonia, uma relação mútua. Eu disse: ‘Tarcísio, que prazer estar com você’. E ele me respondeu umas cinco vezes: ‘Que prazer você estar aqui’. Eu disse: ‘Estou aqui’, e pedi muito a sua lembrança. Acredito muito na sua capacidade, acredito no que você é capaz de fazer. Foi bastante emocionante”, lembrou Arthur Virgílio.

Retorno à cena política

Na entrevista, Arthur Virgílio ressaltou ao AM POST que pretende contribuir para que o Amazonas volte a ter “voz forte” no cenário nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Ele também defendeu a importância do diálogo político, mesmo entre adversários.

PUBLICIDADE

Leia mais: Valdemar Costa Neto diz que &#8216;se Tarcísio for candidato a presidente, irá para o PL&#8217;

“Quando fui líder do governo, nunca deixei de dialogar com adversários, porque era necessário sentir o pulso deles e saber o que planejavam. Depois, quando virei líder da oposição ao governo Lula, eram os líderes do Lula que me procuravam para conversar, para sentir o meu pulso”, declarou.

“É preciso ter essa abertura. Não existe essa história de ‘não falo com fulano’. Isso parece coisa de titia. Eu não sou assim. Eu entendo que dialogar não diminui ninguém. Eu dialogo abertamente o tempo inteiro, até para evitar surpresas negativas para o meu partido, para mim e para os meus companheiros”, enfatizou.

Futuro político

Para 2026, o ex-prefeito deve se lançar candidato à vaga de deputado federal. Ao AM POST, Virgílio sinalizou que sua atuação estará focada em fortalecer o Republicanos no Amazonas e garantir que o estado volte a ter protagonismo no Congresso Nacional.

“Vamos falar com voz forte: o Amazonas voltará a ter uma voz eloquente no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Trabalharemos com todo o coração, empenho e força”, concluiu.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

Guarda Municipal salva bebê de 2 meses de engasgo com leite em Manaus; assista

Guarda aplica Manobra de Heimlich e desobstrui vias aéreas do bebê em ocorrência no 1º DIP.

há 25 minutos

Brasil

Pai sequestra filho de 10 anos e ameaça matar criança com veneno

Homem inconformado com o fim do relacionamento grava vídeo de despedida forçando criança a se despedir da mãe

há 34 minutos

Amazonas

Prefeita de Maués, Macelly Veras, vai gastar quase R$ 19 milhões em combustíveis

Contratos foram publicados no Diário Oficial dos Municícpios do Amazonas.

há 35 minutos

Polícia

Helicóptero cheio de drogas cai em lago em Juruá, no interior do Amazonas

Polícia encontra aeronave submersa com tabletes de skunk após denúncia anônima; piloto está desaparecido.

há 1 hora

Brasil

Relator da CPMI do INSS comenta possível convocação de irmão de Lula

Deputado Alfredo Gaspar afirma que seguirá cronograma de depoimentos e priorizará ex-ministros e ex-presidentes do INSS.

há 1 hora