Arthur Virgílio explica motivos que o fizeram se filiar ao Republicanos; confira

Notícias de Política – O ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto oficializou sua filiação ao Republicanos em cerimônia realizada em Brasília e, em entrevista ao Portal AM POST, explicou os motivos que o levaram a ingressar no partido após mais de três décadas no PSDB e um período fora de legendas.

Segundo Arthur Virgílio, a escolha se deu pela identificação com os princípios da sigla e pela relação construída com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uma das principais lideranças nacionais do partido.

“Eu aceitei o convite para entrar no partido Republicanos porque me parece claramente que o partido encerra dentro de si a ideia de República, de coisa pública. Vejo um partido que tende a crescer, que tem lideranças jovens, maduras, conselheiras, e também lideranças mais idosas e experientes”, afirmou.

“Senti-me em casa. Se fosse outro partido, talvez não me sentisse assim. Mas me sentindo em casa, é óbvio que vou arregaçar as mangas com muito mais força, com muito mais garra”, continuou.

Relação com Tarcísio

Arthur destacou que a aproximação com Tarcísio foi determinante para sua decisão. Ele afirmou ter ficado “surpreso com a sintonia” durante os encontros com o governador paulista, elogiando sua visão econômica e perfil de liderança.

“O que me atraiu muito para o Republicanos foi a amizade que construí e a admiração que nasceu em relação ao governador Tarcísio Gomes de Freitas. Ele é um homem capaz. Fez um belíssimo discurso, falou da necessidade de menos ministérios, menos Estado, mais iniciativa privada, mais capitalismo mesmo”, disse.

“Quando me encontrei com o Tarcísio, fiquei muito surpreso, porque a gente percebeu uma sintonia, uma relação mútua. Eu disse: ‘Tarcísio, que prazer estar com você’. E ele me respondeu umas cinco vezes: ‘Que prazer você estar aqui’. Eu disse: ‘Estou aqui’, e pedi muito a sua lembrança. Acredito muito na sua capacidade, acredito no que você é capaz de fazer. Foi bastante emocionante”, lembrou Arthur Virgílio.

Retorno à cena política

Na entrevista, Arthur Virgílio ressaltou ao AM POST que pretende contribuir para que o Amazonas volte a ter “voz forte” no cenário nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Ele também defendeu a importância do diálogo político, mesmo entre adversários.

“Quando fui líder do governo, nunca deixei de dialogar com adversários, porque era necessário sentir o pulso deles e saber o que planejavam. Depois, quando virei líder da oposição ao governo Lula, eram os líderes do Lula que me procuravam para conversar, para sentir o meu pulso”, declarou.

“É preciso ter essa abertura. Não existe essa história de ‘não falo com fulano’. Isso parece coisa de titia. Eu não sou assim. Eu entendo que dialogar não diminui ninguém. Eu dialogo abertamente o tempo inteiro, até para evitar surpresas negativas para o meu partido, para mim e para os meus companheiros”, enfatizou.

Futuro político

Para 2026, o ex-prefeito deve se lançar candidato à vaga de deputado federal. Ao AM POST, Virgílio sinalizou que sua atuação estará focada em fortalecer o Republicanos no Amazonas e garantir que o estado volte a ter protagonismo no Congresso Nacional.

“Vamos falar com voz forte: o Amazonas voltará a ter uma voz eloquente no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Trabalharemos com todo o coração, empenho e força”, concluiu.