Arthur Virgílio fica sem mandato e não é mais presidente do PSDB no Amazonas

Novas composições estão sendo formadas na política Amazonense após o resultado das eleições de 2022. A sigla (PSDB-AM) tem um novo presidente, não mais o ex-candidato ao senador que não conseguiu votos para o cargo Arthur Virgílio Neto, agora quem assume é o senador Plínio Valério (PSDB), novo presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, no estado do Amazonas.

A nova gestão foi publicada nesta quinta-feira (17), e é assinada pelo atual presidente do partido, Bruno Araújo.

O PSDB no Amazonas, a sigla é historicamente comandando pelo grupo político do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, que ficou em terceiro lugar na corrida para o Senado Federal neste ano, e decidiu abandonar o partido após decisão da executiva nacional.

Plínio Valério possui mandato no senado pelos próximos quatro anos, além do senador reeleito Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB), derrotado nas eleições para o governo do Amazonas.